Главу частного детсада осудили в Таразе за многомиллионное хищение

В Жамбылской области за хищение крупной суммы денег осуждена руководитель частного детского сада. Приговор вынес суд в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

"Прокуратурой Тараза выявлен факт хищения руководством частного детского сада "Центр "РозАль" около 12 млн тенге бюджетных средств, выделенных на подушевое финансирование дошкольной организации.

Руководитель детского сада получала бюджетные средства за детей, которые фактически не посещали учреждение", - сообщается на официальном сайте ведомства.

По факту мошенничества прокуратурой города было зарегистрировано уголовное дело, расследование которого поручили ДЭР Жамбылской области.

Приговором суда №2 Тараза руководитель детского сада осуждена к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать в течение 3 лет материально ответственные должности, связанные с финансами, в организациях и учреждениях любой формы собственности, оказывающих услуги воспитания/обучения.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области прокуроры выявили хищение бюджетных средств в детском саду. К уголовной ответственности была привлечена бухгалтер. Всего ею на свои счета незаконно перечислено более 12 млн тенге. Женщина была осуждена к 3,5 годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

А прокуратурой Туркестанской области выявлены хищения бюджетных средств на сумму 2,8 млрд тенге. В этом подозревают бухгалтеров отдела образования.