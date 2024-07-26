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"Похитил невесту и изнасиловал": подругу девушки привлекли к ответственности в Шымкенте

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Похищение невесты
Похищенная невеста. Иллюстративное фото: Mordolff/Getty Images

Подругу привлекли к ответственности за распространение ложной информации о похищении девушки с целью женитьбы в Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как отмечается на официальной странице ведомства в Instagram, вчера в социальных сетях распространилась информация о похищении девушки с целью женитьбы против ее воли. Все причастные лица были доставлены в полицию.

"В своем ответе девушка опровергла данную информацию и указала, что в доме жениха она прожила неделю и, отказавшись от дальнейшей совместной жизни, ушла, а в настоящее время никаких претензий ни к кому не имеет", - рассказали в ДП Шымкента.

В отношении подруги девушки, распространившей ложную информацию в социальных сетях, приняты административные меры.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в Шымкенте мужчина сначала похитил 20-летнюю девушку с целью женитьбы, после чего, получив отказ, якобы изнасиловал ее. В ДП города сообщили, что все причастные к данному факту лица доставлены в полицию. Проводятся следственные мероприятия.

Также в начале года прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту похищения человека. Как рассказали в надзорном органе, горожанка заявила в полицию о краже дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы. По данному факту было начато досудебное расследование по п.1 ч.2 ст.125 УК РК. В результате следственных действий задержали и заключили под стражу жителя Мангистауской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140260-pohitil-nevestu-i-iznasiloval-podrugu-devushki-privlekli-k-otvetstvennosti-v-shymkente/

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