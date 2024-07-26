"Э, курица!": обматерившему оператора "102" семейчанину грозит уголовная статья (видео)

Семейчанину, обматерившему оператора канала "102", грозит уголовная ответственность. Установлено, что мужчина был нетрезв, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда пришел в одну из кофеен Семея. Позвонив на канал "102", он начал оскорблять представителя власти.

"Девушка, вызовите наряд и все. Я здесь жду. Э, але, курица...", - начинает ругаться матом мужчина на видео, разговаривая по телефону.

Теперь горожанину грозит штраф в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арест на срок до сорока суток.

"Полиция напоминает гражданам, что за воспрепятствование законным действиям сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей, а также оскорбление полицейских нарушителям грозит уголовная ответственность", - отметили в МВД.

Напомним, ранее в Кызылорде мать несовершеннолетнего привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции в общественном месте. Правда, дело рассматривалось по административной статье. Женщина принесла свои извинения суду и инспектору. На нее наложили штраф в пользу государства в размере 18 091 тенге.

Также в Талгарском районе Алматинской области двух пьяных мужчин обвинили в нецензурной брани и проявлении агрессии в сторону сотрудника полиции. В отношении них было зарегистрировано уголовное дело по факту оскорбления представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.