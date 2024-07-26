Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Э, курица!": обматерившему оператора "102" семейчанину грозит уголовная статья (видео)

Опубликовано:

Мужчина разговаривает по телефону
Мужчина. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Семейчанину, обматерившему оператора канала "102", грозит уголовная ответственность. Установлено, что мужчина был нетрезв, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда пришел в одну из кофеен Семея. Позвонив на канал "102", он начал оскорблять представителя власти.

"Девушка, вызовите наряд и все. Я здесь жду. Э, але, курица...", - начинает ругаться матом мужчина на видео, разговаривая по телефону.

Теперь горожанину грозит штраф в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арест на срок до сорока суток.

"Полиция напоминает гражданам, что за воспрепятствование законным действиям сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей, а также оскорбление полицейских нарушителям грозит уголовная ответственность", - отметили в МВД.

Напомним, ранее в Кызылорде мать несовершеннолетнего привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции в общественном месте. Правда, дело рассматривалось по административной статье. Женщина принесла свои извинения суду и инспектору. На нее наложили штраф в пользу государства в размере 18 091 тенге.

Также в Талгарском районе Алматинской области двух пьяных мужчин обвинили в нецензурной брани и проявлении агрессии в сторону сотрудника полиции. В отношении них было зарегистрировано уголовное дело по факту оскорбления представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140111-e-kurica-obmaterivshemu-operatora-102-semeychaninu-grozit-ugolovnaya-statya-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie