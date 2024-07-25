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"Были законспирированы, выставляли посты": золото изъяли в ходе спецоперации в ВКО

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Задержание в ВКО
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В ВКО две группы "черных" старателей с применением специальной техники занимались незаконной добычей драгоценных полезных ископаемых в нескольких районах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, оперативники изъяли у них все необходимые инструменты. Примечательно, что старатели тщательно прикрывали свои разработки, которые полицейские выявили при облете местности с вертолета.

Первая группа из семи человек действовала в районе Самар. Посредством металлоискателей они проводили разведку земельных участков. В последующем экскаватором снимали верхний слой почвы и так добывали золотые самородки.

"Действия старателей были четко законспирированы: по периметру работ выставлялись посты на мотоциклах, чтобы не допускать чужих лиц в так называемую рабочую зону. У охранников имелось гладкоствольное ружье", - отметили в МВД.

Стражи порядка изъяли у них около 6 граммов золотых самородков, технику, оружие, патроны и погрузчик.

Другая группа, в составе которой было 11 человек, орудовала в районе Улкен-Нарын. Аналогичным образом разведывались земли и по той же схеме добывались драгоценные металлы.

Там, помимо техники, полицейские обнаружили более 20 граммов золота, шесть металлоискателей и радиостанции. Для полной фиксации незаконных действий оперативники применяли беспилотный летательный аппарат.

"Нарушителей привлекли к ответственности по нескольким статьям: нарушение права государственной собственности на недра, занятие предпринимательской или иной деятельностью без разрешения, незаконные хранение и ношение оружия", - пояснили в ведомстве.

Изъятый инвентарь и техника подлежат конфискации в доход государства. Для определения стоимости ущерба ресурсам недр назначена соответствующая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в селе Бестобе Акмолинской области много лет процветает "черное" старательство, а с начала этого года и вовсе наблюдается бум. За четыре месяца в селе задержали свыше 340 нелегалов, что в 7 раз больше прошлогодних показателей за тот же период.

Весной в населенных пунктах Аксу и Бестобе полицейские обнаружили три подпольных цеха по переработке руды. Стражи порядка задержали несколько человек. Было изъято 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139657-byli-zakonspirirovany-vystavlyali-posty-zoloto-izyali-v-hode-specoperacii-v-vko/

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