"Были законспирированы, выставляли посты": золото изъяли в ходе спецоперации в ВКО

В ВКО две группы "черных" старателей с применением специальной техники занимались незаконной добычей драгоценных полезных ископаемых в нескольких районах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, оперативники изъяли у них все необходимые инструменты. Примечательно, что старатели тщательно прикрывали свои разработки, которые полицейские выявили при облете местности с вертолета.

Первая группа из семи человек действовала в районе Самар. Посредством металлоискателей они проводили разведку земельных участков. В последующем экскаватором снимали верхний слой почвы и так добывали золотые самородки.

"Действия старателей были четко законспирированы: по периметру работ выставлялись посты на мотоциклах, чтобы не допускать чужих лиц в так называемую рабочую зону. У охранников имелось гладкоствольное ружье", - отметили в МВД.

Стражи порядка изъяли у них около 6 граммов золотых самородков, технику, оружие, патроны и погрузчик.

Другая группа, в составе которой было 11 человек, орудовала в районе Улкен-Нарын. Аналогичным образом разведывались земли и по той же схеме добывались драгоценные металлы.

Там, помимо техники, полицейские обнаружили более 20 граммов золота, шесть металлоискателей и радиостанции. Для полной фиксации незаконных действий оперативники применяли беспилотный летательный аппарат.

"Нарушителей привлекли к ответственности по нескольким статьям: нарушение права государственной собственности на недра, занятие предпринимательской или иной деятельностью без разрешения, незаконные хранение и ношение оружия", - пояснили в ведомстве.

Изъятый инвентарь и техника подлежат конфискации в доход государства. Для определения стоимости ущерба ресурсам недр назначена соответствующая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в селе Бестобе Акмолинской области много лет процветает "черное" старательство, а с начала этого года и вовсе наблюдается бум. За четыре месяца в селе задержали свыше 340 нелегалов, что в 7 раз больше прошлогодних показателей за тот же период.

Весной в населенных пунктах Аксу и Бестобе полицейские обнаружили три подпольных цеха по переработке руды. Стражи порядка задержали несколько человек. Было изъято 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.