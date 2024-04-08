Иностранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту Алматы. Подлинник нашли у него в подошве (фото)

В аэропорту Алматы задержан иностранец, предъявивший поддельный паспорт гражданина Бразилии. В итоге паспорт оказался поддельным, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"4 апреля 2024 года в международном аэропорту Алматы военнослужащими Пограничной службы КНБ при проведении паспортного контроля задержан иностранец, предъявивший поддельный паспорт гражданина Бразилии.

При проведении личного обыска указанного лица обнаружен и изъят подлинный паспорт, спрятанный в подошве обуви", — говорится в сообщении ведомства.

В результате иностранец был депортирован.

Напомним, в январе три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции, были задержаны в аэропорту Алматы. Сообщалось, что в отношении двух лиц было начато досудебное расследование, а третий иностранный гражданин был депортирован.

Ранее в Бишкеке был также задержан казахстанец, который использовал паспорт умершего человека. Он подозревался в руководстве финпирамидой, а паспорт гражданина Кыргызстана ему, предположительно, помогла сделать местная жительница.

Отметим, что согласно части 3 статьи 385 УК РК, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.