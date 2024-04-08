Иностранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту Алматы. Подлинник нашли у него в подошве (фото)
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В аэропорту Алматы задержан иностранец, предъявивший поддельный паспорт гражданина Бразилии. В итоге паспорт оказался поддельным, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"4 апреля 2024 года в международном аэропорту Алматы военнослужащими Пограничной службы КНБ при проведении паспортного контроля задержан иностранец, предъявивший поддельный паспорт гражданина Бразилии.
При проведении личного обыска указанного лица обнаружен и изъят подлинный паспорт, спрятанный в подошве обуви", — говорится в сообщении ведомства.
В результате иностранец был депортирован.
Напомним, в январе три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции, были задержаны в аэропорту Алматы. Сообщалось, что в отношении двух лиц было начато досудебное расследование, а третий иностранный гражданин был депортирован.
Ранее в Бишкеке был также задержан казахстанец, который использовал паспорт умершего человека. Он подозревался в руководстве финпирамидой, а паспорт гражданина Кыргызстана ему, предположительно, помогла сделать местная жительница.
Отметим, что согласно части 3 статьи 385 УК РК, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2080712-inostrantsa-s-poddelnym-pasportom-zaderzhali-v-aeroportu-almaty-podlinnik-nashli-u-nego-v-podoshve/