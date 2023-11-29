24-летняя девушка лишилась 7 млн тенге при покупке квартиры в Усть-Каменогорске

24-летней девушке в Усть-Каменогорске пообещали квартиру по госпрограмме, она заплатила 7 млн тенге, но осталась ни с чем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с заявлением в Иртышский отдел полиции УП Усть-Каменогорска обратилась 24-летняя жительница города.

Девушка рассказала, что в апреле текущего года ее знакомая предложила помощь в приобретении квартиры по государственной программе и завладела ее денежными средствами в размере 7 млн тенге. Однако за восемь месяцев она не получила ни квартиры, ни своих денег.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 22-летнюю подозреваемую, которая призналась в своих действиях. В отношении нее избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.