24-летняя девушка лишилась 7 млн тенге при покупке квартиры в Усть-Каменогорске
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24-летней девушке в Усть-Каменогорске пообещали квартиру по госпрограмме, она заплатила 7 млн тенге, но осталась ни с чем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, с заявлением в Иртышский отдел полиции УП Усть-Каменогорска обратилась 24-летняя жительница города.
Девушка рассказала, что в апреле текущего года ее знакомая предложила помощь в приобретении квартиры по государственной программе и завладела ее денежными средствами в размере 7 млн тенге. Однако за восемь месяцев она не получила ни квартиры, ни своих денег.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 22-летнюю подозреваемую, которая призналась в своих действиях. В отношении нее избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).
Наказание за мошенничество в Казахстане
Согласно ст.190 УК РК:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, –
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048139-24-letnyaya-devushka-lishilas-7-mln-tenge-pri-pokupke-kvartiry-v-ust-kamenogorske/