Казахстанцев оправдали по делу о разбойном нападении и хищении авто за 9 млн тенге

В Актюбинской области приговором судебной коллегии оправданы два человека, осужденные судом первой инстанции за совершение разбоя, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, рассмотрев материалы уголовного дела и заслушав показания свидетелей, судебная коллегия пришла к выводу, что осужденные подлежат оправданию в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения.

По версии органов следствия, в 2016 году они совершили разбой в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с двумя другими осужденными, а именно совершили нападение с целью хищения чужого имущества в виде автомашины стоимостью в 9 млн тенге.

"Судебная коллегия пришла к выводу, что доказательств, с достоверностью подтверждающих участие подсудимых в совершении разбойного нападения, в ходе досудебного следствия стороной обвинения не представлено.

Более того, допущены нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, которые привели к признанию недопустимыми ряда доказательств", - пояснили в суде.

При таких обстоятельствах судебная коллегия вынесла новый оправдательный приговор. За оправданными признано право на реабилитацию.

Кроме того, апелляционным судом в связи с допущенными нарушениями вынесено частное постановление в адрес департамента полиции и прокуратуры области.

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