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Бывшему замначальника миграционной полиции ужесточили наказание в Актау

Опубликовано:

Полиция қызметкері
Полиция қызметкері. Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бывшему заместителю начальника управления миграционной службы ДП Мангистауской области ужесточили наказание в виде лишения свободы, передает Lada.kz.

Как отмечает издание, заместитель начальника управления миграционной службы областного департамента полиции Калмурзаев в конце мая в Актау был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По версии обвинения, он получил 3 млн тенге в качестве взятки от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории Казахстана.

Мангистауский областной суд пересмотрел приговор по ходатайству прокурора и жалобам осужденного и адвокатов.

Государственный обвинитель указал на чрезмерную мягкость наказания и попросил назначить Калмурзаеву с учетом совершенного коррупционного преступления пять лет лишения свободы.

Осужденный просил отменить приговор суда и оправдать его.

Ознакомившись со всеми доводами ходатайства и жалоб, суд изменил приговор, увеличив наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Антикоре рассказали, что Актауским городским судом к 3 годам 6 месяцам лишения свободы был осужден заместитель начальника управления миграционной службы ДП Мангистауской области Калмурзаев, получивший взятку в сумме 3 млн тенге от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории страны. Приговор на тот момент еще не вступил в законную силу.

Сейчас в Шымкенте рассматривают резонансное дело о хищении бюджетных средств. В этом обвиняют бывшего исполняющего обязанности руководителя управления жилья Азата Момынова, а также подрядчика. Чиновника задержали прямо во время заседания в акимате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133444-byvshemu-zamnachalnika-migracionnoy-policii-uzhestochili-nakazanie-v-aktau/

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