Бывшему замначальника миграционной полиции ужесточили наказание в Актау

Бывшему заместителю начальника управления миграционной службы ДП Мангистауской области ужесточили наказание в виде лишения свободы, передает Lada.kz.

Как отмечает издание, заместитель начальника управления миграционной службы областного департамента полиции Калмурзаев в конце мая в Актау был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По версии обвинения, он получил 3 млн тенге в качестве взятки от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории Казахстана.

Мангистауский областной суд пересмотрел приговор по ходатайству прокурора и жалобам осужденного и адвокатов.

Государственный обвинитель указал на чрезмерную мягкость наказания и попросил назначить Калмурзаеву с учетом совершенного коррупционного преступления пять лет лишения свободы.

Осужденный просил отменить приговор суда и оправдать его.

Ознакомившись со всеми доводами ходатайства и жалоб, суд изменил приговор, увеличив наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Антикоре рассказали, что Актауским городским судом к 3 годам 6 месяцам лишения свободы был осужден заместитель начальника управления миграционной службы ДП Мангистауской области Калмурзаев, получивший взятку в сумме 3 млн тенге от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории страны. Приговор на тот момент еще не вступил в законную силу.

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