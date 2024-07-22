Главу научного центра дерматологии и его зама задержали в Алматы

Руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний, а также его заместителя подозревают в получении взятки в 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний и его заместителя, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Они подозреваются в получении взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медицинских работников.

С санкции суда руководитель центра взят под стражу. Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее Антикор показал кадры задержания бывшего главы отдела образования Талдыкоргана, который накануне был осужден за взяточничество. Перед этим в Туркестане вынесли приговор экс-майору Антикоррупционной службы, который предстал перед судом по обвинению в провокации коммерческого подкупа и даче ложных показаний. В итоге он получил пять лет колонии с лишением специального звания.

Недавно в Антикоре подвели предварительные итоги, так, в 2024 году было зарегистрировано 876 уголовных правонарушений. За это время осуждено 329 человек. Был также проведен анализ в "СК-Фармация".

"В компании неэффективно выстроены системы закупок, созданы ненужные "прокладки", присутствуют картельный сговор оптовых поставщиков и нет эффективного контроля за их деятельностью", - рассказали тогда в Антикоре.