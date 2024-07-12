О "мертвых душах" в образовании и картельном сговоре фармкомпаний рассказали в Антикоре
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876 уголовных правонарушений зарегистрировала в 2024 году Антикоррупционная служба, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства. За это время осуждено 329 человек.
В Telegram-канале Антикоррупционной службы опубликовали информацию о работе за первое полугодие 2024 года. По словам председателя Антикора Асхата Жумагали, за это время был проведен анализ в нескольких сферах.
Наука и образование
"В образовании выявлены системные риски на этапах планирования и освоения бюджетных средств, вызванных отсутствием автоматизации бюджетных процессов и интеграции баз данных.
Принимаемыми на сегодня мерами исключаются факты двойного финансирования, выплат "мертвым душам", завышения надбавок и приписки.
Как установлено, 90% проектов не достигают заявленных целей, а 70% исследований завершаются написанием статьей и книг, не имея практического значения", - сообщили в Антикоре.
Спорт
Сообщается, что к коррупционным рискам в данной сфере привел дисбаланс финансирования между спортом высших достижений и массовым спортом.
Агентство установило непрозрачность финансирования, неэффективное расходование госсредств, аффилированность поставщиков, завышение закупочных цен.
Медицина
"В связи с актуальностью вопроса качественного обеспечения лекарствами проведен анализ в "СК-Фармация".
В компании неэффективно выстроены системы закупок, созданы ненужные "прокладки", присутствуют картельный сговор оптовых поставщиков и нет эффективного контроля за их деятельностью", - рассказали в Антикоре.
Общие итоги
С начала года Антикор зарегистрировал 876 уголовных правонарушений. Значительная часть приходится на взяточничество, хищения и злоупотребления должностными полномочиями.
"Изобличено 592 лица, из которых 107 - руководители различного звена. Осуждены 329 лиц. По завершенным в текущем году делам возмещено почти 195 млрд тенге. А за 2,5 года народу Казахстана возвращено 1,07 трлн тенге", - добавили в Антикоррупционной службе.
Ранее в Сети появилась информация о задержании начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по СКО. Ее подтвердили в Антикоррупционной службе. Также был задержан начальник госпиталя ДП СКО.
В Жамбылской области за хищение крупной суммы денег осуждена руководитель частного детского сада. Приговор вынес суд в Таразе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133048-o-mertvyh-dushah-v-obrazovanii-i-kartelnom-sgovore-farmkompaniy-rasskazali-v-antikore/