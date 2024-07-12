О "мертвых душах" в образовании и картельном сговоре фармкомпаний рассказали в Антикоре

876 уголовных правонарушений зарегистрировала в 2024 году Антикоррупционная служба, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства. За это время осуждено 329 человек.

В Telegram-канале Антикоррупционной службы опубликовали информацию о работе за первое полугодие 2024 года. По словам председателя Антикора Асхата Жумагали, за это время был проведен анализ в нескольких сферах.

Наука и образование

"В образовании выявлены системные риски на этапах планирования и освоения бюджетных средств, вызванных отсутствием автоматизации бюджетных процессов и интеграции баз данных.

Принимаемыми на сегодня мерами исключаются факты двойного финансирования, выплат "мертвым душам", завышения надбавок и приписки.

Как установлено, 90% проектов не достигают заявленных целей, а 70% исследований завершаются написанием статьей и книг, не имея практического значения", - сообщили в Антикоре.

Спорт

Сообщается, что к коррупционным рискам в данной сфере привел дисбаланс финансирования между спортом высших достижений и массовым спортом.

Агентство установило непрозрачность финансирования, неэффективное расходование госсредств, аффилированность поставщиков, завышение закупочных цен.

Медицина

"В связи с актуальностью вопроса качественного обеспечения лекарствами проведен анализ в "СК-Фармация".

В компании неэффективно выстроены системы закупок, созданы ненужные "прокладки", присутствуют картельный сговор оптовых поставщиков и нет эффективного контроля за их деятельностью", - рассказали в Антикоре.

Общие итоги

С начала года Антикор зарегистрировал 876 уголовных правонарушений. Значительная часть приходится на взяточничество, хищения и злоупотребления должностными полномочиями.

"Изобличено 592 лица, из которых 107 - руководители различного звена. Осуждены 329 лиц. По завершенным в текущем году делам возмещено почти 195 млрд тенге. А за 2,5 года народу Казахстана возвращено 1,07 трлн тенге", - добавили в Антикоррупционной службе.

Ранее в Сети появилась информация о задержании начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по СКО. Ее подтвердили в Антикоррупционной службе. Также был задержан начальник госпиталя ДП СКО.

В Жамбылской области за хищение крупной суммы денег осуждена руководитель частного детского сада. Приговор вынес суд в Таразе.