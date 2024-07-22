Предполагаемого участника преступной группировки задержали в Алматинской области

В Алматинской области от действий мошенников пострадала предпринимательница. Полицейские задержали подозреваемого в участии в преступной группировке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 20 июля текущего года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области задержали подозреваемого в мошенничестве.

В настоящее время факт зарегистрирован в областной полиции и ведется расследование.

"Ранее оперуполномоченным УБОП ДП Алматинской области поступила информация о том, что неизвестный мужчина путем обмана у 45-летней местной жительницы, занимающейся предпринимательской деятельностью, завладел денежными средствами в размере 20 млн тенге", - рассказали в МВД.

Сотрудники УБОП ДП Алматинской области провели оперативно-розыскное мероприятие, в результате которого в селе Узынагаш Жамбылского района задержали 48-летнего подозреваемого.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для обеспечения полноты расследования.

"Задержанный проверяется на причастность к другим аналогическим преступлениям и в рамках, установленных законодательством, взят под стражу", - отметили в ведомстве.

Ранее в Актюбинской области предприниматель лишился 2,7 млн тенге, желая открыть торговую точку в проходном месте и получить кредит от государства для развития бизнеса на 100 млн тенге. Подозреваемого в мошенничестве задержали.

А житель Кызылординской области за счет бизнесменов обогатился на 250 млн тенге. По версии следствия, он предложил знакомым предпринимателям участвовать в различных тендерах, обещая помощь в возвращении средств. Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы.