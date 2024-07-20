"Не поделили девушку": в Алматы расследуют убийство подростка

В Алматы молодые люди арендовали дом и устраивали вечеринки. Одна из них завершилась трагедией: от ножевого ранения погиб 17-летний подросток. Подозреваемый задержан, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, молодые люди арендовали дом в частном секторе, чтобы снимать ролики для соцсети.

По словам соседей, парни устраивали шумные вечеринки и распивали алкоголь. А накануне утром между ними случился конфликт из-за девушки. В итоге один ударил ножом другого, сообщается в публикации.

Жившие поблизости люди говорят, что их "разбудили громкий плач и крики".

"Мы проснулись от шума. Молодой человек стучал по забору. Кричал и плакал. Я заметила, у него руки были в крови. Потом он побежал в эту сторону. Я слышала, что они скрылись на автомобиле. Приехали две оперативные группы и скорая помощь. Я слышала, что 17-летний парень получил ранение. Последние 2-3 дня они стояли здесь с мопедами. К ним приезжали девушки", - рассказала изданию Рысты Калжан.

По словам местных жителей, молодые люди всю ночь распивали спиртное. На рассвете уже на улице начали выяснять отношения. Драка между парнями, как заявляется, закончилась кровавой поножовщиной.

Очевидцы утверждают, что конфликт случился из-за девушки: к дому подъехал 21-летний парень, чтобы забрать свою возлюбленную - и начался скандал.

"В этой группе парней были главные - старшие. Они говорили, что не поделили девушку. Она сидела в машине. А когда приехали полицейские, ее тоже забрали", - сообщила изданию свидетельница.

Подозреваемого в совершении преступления нашли и задержали практически сразу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства преступления устанавливаются", - сообщили изданию в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Об убитом подростке известно не много: парень приехал из Тараза, жил с друзьями и учился в колледже. Соседи говорят, родственники уже забрали тело убитого в Тараз.

Источник: КТК

Напомним, также в Атырауской области 3 июля в селе Сарытогай Махамбетского района произошло убийство несовершеннолетнего. В преступлении подозревают парня 2005 года рождения.

Ранее в мае несовершеннолетнего задержали по подозрению в убийстве другого несовершеннолетнего в Жамбылской области.

Также в мае появилась информация о покушении на убийство ученицы НИШ в Астане. В полиции сообщили, что по этому случаю задержан несовершеннолетний подозреваемый.

Добавим, что по ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.