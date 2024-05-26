Подростка задержали по подозрению в покушении на убийство в Астане

В Сети появилась информация о покушении на убийство ученицы НИШ в Астане. В полиции сообщили, что по этому случаю задержан несовершеннолетний подозреваемый, передает NUR.KZ.

Информация о нападении на ученицу Назарбаев Интеллектуальной школы распространилась в СМИ. Сообщалось, что девушка получила ножевые ранения и сейчас находится в больнице.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу ДП столицы.

Правоохранители подтвердили, что управлением полиции района Есиль расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки.

"В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Стражи порядка отметили, что иная информация разглашению не подлежит.

Отметим, что согласно части 1 статьи 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом, на основании части 3 статьи 24 УК РК, покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.