Актюбинку изнасиловали и скинули с балкона 7 этажа

Жителя Актобе приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилование и убийство. Свою жертву он сбросил с балкона 7-го этажа, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в изнасиловании с применением насилия и убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление (ч.1 ст.120, п.10 ч.2 ст.99 УК РК), рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области.

"8 июня 2023 года подсудимый, находясь в квартире в Актобе, в состоянии алкогольного опьянения совершил изнасилование потерпевшей. С целью сокрытия изнасилования подсудимый, решив совершить убийство потерпевшей, столкнул последнюю с балкона седьмого этажа.

Потерпевшая зацепилась обеими руками за деревянную раму балкона и пыталась удержаться от падения, однако подсудимый с целью доведения своего умысла до конца начал наносить удары тупым предметом по тыльной поверхности обеих рук потерпевшей, чтобы она разжала руки. После полученных ударов потерпевшая разжала пальцы и упала с высоты седьмого этажа", - установил суд.

В результате случившегося девушка скончалась на месте преступления.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов, заключениями экспертиз и изъятыми вещественными доказательствами.

Приговором суда мужчина был признан виновным. Ему по совокупности уголовных правонарушений назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

С осужденного в пользу потерпевших взыскано по 10 млн тенге в качестве морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Согласно п.10 ч.2 ст.99 УК РК убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.