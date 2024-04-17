Осужденный за сексуальное насилие и убийство 21-летней спортсменки обжаловал приговор

В Мангистауской области по жалобе осужденного и его адвоката пересмотрели приговор по делу о сексуальном насилии и убийстве 21-летней Валерии Шальновой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам был пересмотрен судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке.

По приговору суда первой инстанции мужчину признали виновным в совершении действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния, а также в умышленном причинении смерти потерпевшей, совершенном с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (ч.1 ст.121 и пп.3,10 ч.2 ст.99 УК).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 22 года.

"Дело в апелляционной инстанции рассмотрено по апелляционным жалобам осужденного и его адвоката, которые просили отменить обвинительный приговор суда и вынести оправдательный приговор. Оснований для изменения или отмены приговора не установлено", - говорится в сообщении суда.

В связи с этим постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Напомним, 5 марта в Актау вынесли приговор подозреваемому в убийстве и изнасиловании 21-летней Валерии Шальновой. Суд установил, что подсудимый умышленно, применяя насилие, избил девушку, используя ее беспомощное состояние, и совершил действия сексуального характера. По информации суда, чтобы скрыть это деяние, молодой человек придушил ее, введя в беспомощное состояние, а после бросил в воду, в результате девушка скончалась.

В соответствии с пп.3, 10 ч.2 ст.99 УК РК убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно ч.1 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.