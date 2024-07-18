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Антикор вслед за КНБ обратился к казахстанцам с предупреждением

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Мошенничество
Мошенник. Иллюстративное фото: Milan_Jovik/Getty Images

Участились случаи получения казахстанцами звонков и сообщений якобы от представителей Антикоррупционной службы. Антикор просит не доверять мошенникам, передает NUR.KZ со ссылкой 6а ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, мошенники создают фальшивые аккаунты в WhatsApp, Telegram и других каналах связи и осуществляют звонки от имени руководства Агентства по противодействию коррупции и сотрудников органа, а также рассылают недостоверную информацию.

Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора, подчеркивается в публикации.

Ведомство просит не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.

В случае получения подобных звонков - незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы.

Дополнительно Агентство напоминает: если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в бот @antikorkz_bot или по номеру 1424.

Напомним, также в КНБ сегодня обратились к казахстанцам. Мошенники все чаще прикрываются именами руководителей силовых структур, обращаясь к казахстанцам и угрожая уголовной ответственностью, предупредил Комитет национальной безопасности.

Ведомство напоминает, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники КНБ полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют, и рекомендует в подобной ситуации незамедлительно прекратить разговор/переписку и обратиться в полицию по телефону 102.

Добавим, также весной в правительстве Казахстана предупредили граждан по поводу рассылки, распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах, о сборе средств якобы от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Казахстанцев попросили не доверять недостоверной информации, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136429-antikor-vsled-za-knb-obratilsya-k-kazahstancam-s-preduprezhdeniem/

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