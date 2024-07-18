Иностранец при досмотре выхватил сверток у сотрудника АФМ и проглотил его (видео)

Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, при досмотре легковой автомашины Lada Largus у гражданина 1991 года рождения был обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой, зеленого цвета.

"При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело", - рассказали в ведомстве.

По результатам судебной экспертизы в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере, общим весом 1,26 гр.

В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, ранее сотрудники "Казпочты" в Астане обнаружили посылку из Швеции, в которой находилось почти полкилограмма гашиша. Правоохранители начали расследование. Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.

Также наркотики в банках из-под энергетиков пытались провезти через Казахстан в Россию. Как рассказали в КНБ, в результате взаимодействия с коллегами в Московской области при передаче этого товара были задержаны два члена транснациональной наркогруппировки. У них было изъято оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости.