Наркотики отправили по почте в Казахстан из Швеции, но посылка попала к правоохранителям (видео)

Сотрудники "Казпочты" в Астане обнаружили посылку из Швеции, в которой находилось почти полкилограмма гашиша. Правоохранители начали расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Сотрудники Агентства по финмониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры начали досудебное расследование по части 4 статьи 286 УК РК по факту незаконного перемещения наркотических средств через госграницу РК.

"На участке контроля международных почтовых отправлений сотрудниками Департамента АФМ по Астане совместно с Департаментом безопасности АО "Казпочта" обнаружена коробка, внутри которой находилось наркотическое вещество "гашиш" весом 479,94 граммов, прибывшая из Швеции", – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Добавим, согласно части 4 статьи 286 УК РК, незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.