Погоню за подозреваемым в вымогательстве устроила полиция в Атырауской области (видео)

Жителя Атырауской области подозревают в вымогательстве 1 млн тенге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МВД. Полиция показала момент задержания подозреваемого.

В Telegram-канале МВД опубликовали видео с задержанием подозреваемого в вымогательстве. Задержание провели сотрудники управления по противодействию организованной преступности ДП Атырауской области.

"Задержанный вымогал у 27-летнего гражданина 1 млн тенге, угрожая распространить в социальной сети личные видеоматериалы. 24-летний житель области был задержан при получении от потерпевшего части денег с поличным.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - сообщили в полиции.

Ранее в Сети появилась информация, что в Астане неизвестный мужчина в маске и с оружием похитил судью и вымогал деньги. На информацию отреагировали в департаменте полиции города.

Также мы писали, что двух жителей Актюбинской области обвинили в вымогательстве. По версии следствия, они пугали девушку-коллегу, что видео с пикантными подробностями отправят ее мужу.

До этого в Бурабае сотрудники полиции задержали подозреваемого в вымогательстве денег у 20-летнего местного жителя. По данным полиции, юноше угрожали применением насилия.

Согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.