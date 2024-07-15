Казахстанку пугали тем, что отправят интимное видео с ней ее мужу

Двух жителей Актюбинской области обвинили в вымогательстве. По версии следствия, они пугали девушку-коллегу, что видео с пикантными подробностями отправят ее мужу, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Как следует из материалов дела, 19-летний парень работал на предприятии в Хромтауском районе Актюбинской области. Там он познакомился с девушкой, с ней у него сложились доверительные отношения. В результате он получил доступ к видеоролику интимного характера с участием новой знакомой.

По версии обвинения, молодой человек поступил неблагородно и показал пикантное видео своему коллеге и приятелю, а после предложил шантажировать девушку, но так как она знала его номер телефона, он попросил, чтобы переговоры с ней вел приятель. Тот согласился, сделал скрины с видео и отправил их девушке.

"Подсудимый начал писать, что он удалит видео, если она отдаст ему деньги в сумме 150 тыс. тенге наличными, в противном случае он опубликует видео. На что она попросила время, так как находилась в Египте. Через некоторое время этот парень написал ей сообщение, что уже удвоил сумму до 300 тыс. тенге за удаление видеозаписи. После чего она вынужденно согласилась на условия", - отмечается в приговоре.

Но дальше все пошло не по задуманному сценарию. Девушка вернулась в Казахстан и написала заявление на вымогателей. В полиции ей дали меченые купюры и отправили на встречу с подсудимыми. За деньгами пришел один из них лично.

После получения денег мужчину задержали с поличным. Так двое друзей оказались на скамье подсудимых по обвинению в вымогательстве (п.2 ч.2 ст.194 УК РК). Вину в преступлении они полностью признали.

В итоге приятели не только не заработали, но еще и понесли финансовые потери. Обвиняемый, которому пришла в голову идея заработать 150 тыс. тенге, отдал потерпевшей 1 млн тенге, чтобы получить ее прощение и тем самым смягчить наказание.

Оба подсудимых пообещали суду, что больше так делать не будут. Девушка их простила и попросила суд не лишать их свободы.

На днях суд вынес приговор по делу. Одного обвиняемого суд приговорил к 4 годам, второго - к 3,5 годам ограничения свободы. В течение всего срока ограничения свободы им запретили посещать увеселительные заведения, после работы они должны находиться дома.

Осужденным объяснили, что если они нарушат предъявленные требования, то наказание изменят с ограничения на лишение свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Бурабае сотрудники полиции задержали подозреваемого в вымогательстве денег у 20-летнего местного жителя. По данным полиции, юноше угрожали применением насилия.