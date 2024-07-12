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Похищение судьи и вымогательство: в полиции Астаны отреагировали на информацию в Сети

Опубликовано:

Полицейский в форме
Сотрудник полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети ранее появилась информация, что в Астане неизвестный мужчина в маске и с оружием похитил судью и вымогал деньги. На информацию отреагировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Ранее в Telegram-канале Kozachkov offside была опубликована информация касательно похищения человека в Астане.

"В Астане прямо сейчас ищут мужчину, похитившего судью и получившего от него деньги", - отмечает автор поста.

Согласно опубликованной информации, к судье в паркинге дома подошел неизвестный в маске и с оружием, заставил сесть в автомобиль и выехать в безлюдное место. Далее, как указывается в посте, злоумышленник рассказал судье, что якобы знает о его семье, детях, родственниках и обещал им проблемы, если не получит крупную сумму.

В итоге, по данным Telegram-канала, судье пришлось оформить на себя кредит в 300 тысяч тенге и отдать деньги злоумышленнику. Пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением.

На данную информацию отреагировали в Департаменте полиции Астаны. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, по данному факту начато расследование.

"Департаментом полиции Астаны проводится досудебное расследование по факту вымогательства и похищения жителя Астаны. В интересах досудебного расследования остальная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК", - коротко сообщили в полиции.

Ранее мы рассказывали о случае в Костанае, когда трое жителей города похитили человека, сначала избив, а затем - вывезя в лес. Причиной стала месть за обиду подруг.

Также жителя Усть-Каменогорска вывозили за город, угрожали и завладели его деньгами, а также автомобилем Mercedes-Benz. Подозреваемых задержали.

Добавим, что в соответствии со ст. 125 ч. 2 УК РК похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133114-pohishchenie-sudi-i-vymogatelstvo-v-policii-astany-otreagirovali-na-informaciyu-v-seti/

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