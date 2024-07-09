Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры в курортном поселке Бурабай пресекли очередной факт вымогательства крупной суммы денег. "В результате принятых мер оперативниками установлен и задержан местный житель, который, угрожая физическим насилием, вымогал 200 тыс. тенге у 20-летнего юноши. В ходе следственных мероприятий изъяты вещественные доказательства преступной деятельности задержанного", - отметили в ДП Акмолинской области. По факту вымогательства начато досудебное расследование, на период которого подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Указывается, что в прошлом году на территории Бурабайского района сотрудники полиции совместно с другими ведомствами пресекли деятельность преступной группы вымогателей. "В настоящее время данные лица осуждены", - подчеркнули в ведомстве. Согласно ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких. Вымогательство наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.