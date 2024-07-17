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Высокопоставленного чиновника задержали в ВКО

Опубликовано:

Мамай Бутабаев
Мамай Бутабаев. Фото: instagram.com/shqoecodep

В Сети появилась информация о задержании и.о. руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева. Ее подтвердили в Антикоре, передает NUR.KZ.

"По информации некоторых источников сотрудниками Антикора при получении взятки в размере 10 млн тенге из оговоренных 180 млн тенге задержан и.о. начальника Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамай Бутабаев", - указывается в Telegram-канале YEDILOV ONLINE.

В Агентстве по противодействию коррупции РК корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о задержании.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан врио руководителя Департамента экологии по ВКО. Расследование продолжается. Иную информацию сообщим дополнительно", - отметили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2023 года прежнего руководителя Департамента экологии по ВКО арестовали по подозрению в неоднократном получении взяток. Как рассказали тогда в Антикоре, незаконное вознаграждение платили субъекты предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.

Также ранее сообщалось, что в области Жетісу завершено расследование в отношении руководителя отдела областного департамента Комитета труда и социальной защиты. Его подозревают в получении взяток в размере от 20 до 50 тысяч тенге за продление и назначение инвалидности. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135502-vysokopostavlennogo-chinovnika-zaderzhali-v-vko/

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