Завершено расследование по делу сотрудника Комитета труда и соцзащиты
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Антикоррупционной службой по области Жетісу завершено расследование в отношении руководителя отдела областного департамента Комитета труда и социальной защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, он подозревается в получении взяток в размере от 20 до 50 тысяч тенге за продление и назначение инвалидности.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в мае этого года Антикор проинформировал, что в области Жетісу проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела департамента Комитета труда и социальной защиты. Мужчину заподозрили в получении взяток через посредников на системной основе от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности.
Судом в отношении подозреваемого в связи с полным признанием вины была санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного браслета.
Добавим, что согласно ст.366 УК РК получение взятки наказывается штрафом до 80-кратной суммы взятки либо лишением свободы до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134620-zaversheno-rassledovanie-po-delu-sotrudnika-komiteta-truda-i-soczashchity/