Завершено расследование по делу сотрудника Комитета труда и соцзащиты

Антикоррупционной службой по области Жетісу завершено расследование в отношении руководителя отдела областного департамента Комитета труда и социальной защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, он подозревается в получении взяток в размере от 20 до 50 тысяч тенге за продление и назначение инвалидности.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в мае этого года Антикор проинформировал, что в области Жетісу проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела департамента Комитета труда и социальной защиты. Мужчину заподозрили в получении взяток через посредников на системной основе от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности.

Судом в отношении подозреваемого в связи с полным признанием вины была санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного браслета.

Добавим, что согласно ст.366 УК РК получение взятки наказывается штрафом до 80-кратной суммы взятки либо лишением свободы до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.