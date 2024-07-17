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Акмолинец поверил, что участвует в спецоперации силовиков, и потерял 7,5 млн тенге

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Мужчина в отчаянии
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Viktoriya Skorikova / Getty Images

Житель Степногорска поверил, что участвует в специальной операции силовиков: он оформил кредиты на 7,5 млн тенге и перевел деньги на 20 счетов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками следственного отдела управления полиции Степногорска расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя.

"Преступники придумали целую схему, чтобы обмануть мужчину. Сначала ему представились должностным лицом городского акимата, а затем начали поступать звонки от неизвестных лиц, называвших себя сотрудниками силового ведомства и работниками Национального банка.

Суть обмана заключалась в том, что на имя потерпевшего якобы во всех банках Степногорска оформляются онлайн-кредиты, но незаконные действия можно предотвратить, если заявитель сам оформит кредит, выплачивать который ему не придется. При этом аферисты убедили мужчину, что он участвует в специальной операции силовиков, а потому нельзя рассказывать об этом никому из знакомых", - поделились в ДП Акмолинской области.

Поверив звонившим, акмолинец выполнил все условия и лично оформил кредит на 4,5 млн тенге. Получив наличные, позже перевел их на указанные мошенниками счета.

"Однако мошенники оказались настолько убедительными, что мужчина в тот же день оформил еще один кредит на сумму 3 млн тенге. К слову, сам заявитель посетил еще несколько банков, но в выдаче займов ему, к счастью, отказали", - отметили в ведомстве.

Все 7,5 млн тенге акмолинец разными суммами перечислил на более чем 20 разных банковских счетов.

В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что актюбинцы потеряли 16 млн тенге. Они поверили звонкам от лиц, представившихся сотрудниками операторов связи и силовых органов. Граждан убедили оформить кредиты на свое имя якобы для аннулирования ранее оформленных мошенниками-лжеоператорами на них "кредитов".

Также мошенники по телефону пообещали акмолинцу перевести имеющиеся на его депозите денежные средства на безопасный счет. В итоге мужчина за несколько минут лишился 5 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135439-akmolinec-poveril-chto-uchastvuet-v-specoperacii-silovikov-i-poteryal-7-5-mln-tenge/

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