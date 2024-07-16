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"Истекает срок действия SIM-карты": актюбинцы поверили звонкам и потеряли 16 млн тенге

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Мужчина грустит
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: yourstockbank / Getty Images

Жителей Актюбинской области обманывают под видом операторов связи - их уверяют, что у SIM-карты закончился срок действия. Но на этом обман не заканчивается, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники стали выдавать себя за сотрудников сотовых операторов. Жители Актобе в последнее время все чаще обращаются в полицию с заявлениями о подобном мошенничестве. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает несколько миллионов тенге.

"Сначала мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками оператора сотовой связи. Они утверждают, что срок действия телефонного номера истекает и предлагают продлить обслуживание. Когда человек соглашается на продление, злоумышленники просят продиктовать код из SMS.

После получения кода они через мессенджер WhatsApp звонят ему, уже представляясь сотрудниками компетентных органов, и сообщают, что его обманули мошенники-лжеоператоры и оформили на него кредиты в нескольких банках", - рассказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Актюбинской области Бакдаулет Балмурзин.

Злоумышленники представляются сотрудниками КНБ, полиции, банка и т.д.

"Обманным путем убеждают свою жертву оформить кредиты на свое имя якобы для аннулирования ранее оформленных мошенниками-лжеоператорами на имя потерпевшего "кредитов". Во всех случаях потерпевших уговаривают перевести все деньги на "безопасные" счета, указанные аферистами", - отметили в ДП Актюбинской области.

К примеру, в июле подобным образом обманули жителя Актобе на 8 млн тенге, второй актюбинец потерял 3 млн тенге, поверив таким аферистам. Еще один доверчивый горожанин набрал на свое имя кредитов на сумму около 5 млн тенге и перевел мошенникам. Все указанные преступления злоумышленники совершили с помощью звонка с заявлением о том, что истекает срок действия SIM-карты.

Департамент полиции Актюбинской области призвал граждан не верить подобным звонкам.

"При поступлении таких звонков немедленно прервите разговор, не сообщайте коды из SMS и персональные данные, не переводите деньги посторонним лицам", - предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что аферисты начали представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту. Мошенники просят лишь назвать код из пришедшего SMS-сообщения.

В начале лета пенсионерка из Актобе лишилась порядка 2 млн тенге после звонка мошенников. Они убедили ее в том, что нужно продлить срок действия SIM-карты, продиктовав код из SMS.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134731-istekaet-srok-deystviya-sim-karty-aktyubincy-poverili-zvonkam-i-poteryali-16-mln-tenge/

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