Обсуждал вопрос в бане: дело сотрудника Антикора на 21 млн тенге рассматривают в Атырау

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30-летний сотрудник департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области Нурсултан Муятов оказался на скамье подсудимых. Он был задержан в прошлом году по подозрению в подстрекательстве к даче взятки в размере 21 млн тенге, передает "Ак Жайык".

Операцию по задержанию коллеги провели специально прибывшие из столицы сотрудники Антикоррупционной службы РК.

По версии обвинения, работник оперативного управления потребовал от главы одной из дочерних компаний "Самрук-Казына" в Атырау крупную сумму денег, обещая содействие в непривлечении к уголовной ответственности по статье о лжепредпринимательстве.

Уголовное дело рассматривается в суде по ч.3 ст.24 - п.2 ч.4 ст.190 (Покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст.28 - ч.4 ст.367 УК РК (Подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере).

На одном из недавних заседаний были заслушаны скрытные аудиозаписи разговоров Нурсултана Муятова с заявителем. Одна из них сделана в бане.

Предприниматель спросил борца с коррупцией, есть ли у него возможность повлиять на коллегу, расследующего уголовное дело, чтобы оно не дошло до суда.

Тот ответил, что сможет выполнить просьбу за вознаграждение. Сначала речь шла о 50 миллионах тенге, но в ходе дальнейших встреч сумма была снижена до 21 миллиона.

В суде обвиняемый заявил, что не признает свою вину. По его словам, все это провокация. Процесс уже близится к завершению. Идут прения сторон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965952-obsuzhdal-vopros-v-bane-delo-sotrudnika-antikora-na-21-mln-tenge-rassmatrivayut-v-atyrau/