Сотрудников Антикора осудили за провокацию к даче взятки

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сотрудники Антикоррупционной службы, осуществляя проверку в акиматах Жетысайского района Туркестанской области, требовали от акимов сельских округов денежные средства, запугивая привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

"После настойчивых требований работники акимата передали проверяющим суммы в размере от 400 до 630 тыс. тенге за положительные результаты проверки и были задержаны за дачу взятки", - пояснили в надзорном органе.

Как добавили в ведомстве, в результате 7 акимов сельских округов и 1 бухгалтер акимата судами были осуждены к различным срокам лишения свободы и штрафу.

Однако по протесту генерального прокурора Верховный суд полностью оправдал их, усмотрев намеренную провокацию в действиях сотрудников Антикоррупционной службы.

В отношении двух оперативников было начато досудебное расследование по ст.362 ч.4 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий).

Расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры, которые в ходе следствия доказали их вину, дело было направлено в суд.

"26 января 2023 года приговором Жетысайского районного суда Туркестанской области за совершение тяжкого должностного преступления 2 бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены к 6 годам лишения свободы каждый с лишением специальных званий. В пользу потерпевших взыскан моральный вред. Приговор обжалован осужденными и не вступил в законную силу", - отметили в Генпрокуратуре РК.

Согласно ст.362 ч.4 УК РК превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные:

1) с применением насилия или угрозы его применения;

2) с применением оружия или специальных средств;

3) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

4) при выполнении служебных обязанностей, которые установлены законодательным актом Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010047-sotrudnikov-antikora-osudili-za-provokatsiyu-k-dache-vzyatki/