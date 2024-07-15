Женщину пытались зарезать в Мангистау: стало известно, сохранена ли беременность

Состояние пострадавшей, которая получила ножевые ранения в селе Мангистау, врачи называют стабильно тяжелым. Беременность сохранена, угрозы выкидыша нет, передает Lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы, пострадавшая в сознании и проходит лечение.

"Состояние стабильно тяжелое. Беременность сохранена, опасений нет. Оперативных вмешательств уже не будет, лечение продолжается", - рассказали в медучреждении.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором раненая женщина лежала возле супермаркета в селе Мангистау в Мангистауской области.

По информации очевидцев, мужчина ножом покалечил свою супругу. Подозреваемого в нападении задержали. Заведено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Позже врачи сообщили о состоянии пострадавшей, которую пытались зарезать на улице возле супермаркета. Стало известно, что потерпевшей 24 года, и она находится на 10 неделе беременности.