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Акмолинка заявила об избиении бывшим мужем и его новой возлюбленной

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Расстроенная женщина
Женщина плачет. Иллюстративное фото: Tinnakorn Jorruang / Getty Images

Жительница Акмолинской области заявила об избиении со стороны бывшего мужа и его сожительницы. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление полиции Кокшетау поступило заявление местной жительницы.

"Она сообщила о том, что 26 июня текущего года бывший супруг, 24-летний местный житель, и его сожительница в ходе ссоры нанесли ей телесные повреждения", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью полицейскими начато досудебное расследование. Назначена экспертиза.

"Среди различных категорий лиц, пострадавших от насильственных преступлений, количество погибших или получивших телесные повреждения в результате семейно-бытовых конфликтов занимает одно из ведущих мест", - отметили в ведомстве.

В связи с этим уголовные правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений находятся на особом контроле руководства ДП Акмолинской области.

Стражи правопорядка дали ряд рекомендаций, которым необходимо следовать до приезда сотрудников полиции.

"Если вы подвергаетесь домашнему насилию и в случае опасности для вашей жизни и здоровья, любыми способами постарайтесь позвать на помощь соседей или родственников. Попытайтесь незамедлительно покинуть дом, выйти на улицу и привлечь внимание прохожих", - советуют полицейские.

Отмечается, что член семьи, от которого исходит угроза, может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РК по статьям 108-1 "Причинение легкого вреда здоровью", 109-1 "Побои", 110 "Истязания", 115 "Угроза" и т.д.

"Привлечение по этим статьям помогает предотвратить более тяжкие преступления: убийства, причинение тяжкого вреда здоровью и другие", - подчеркнули в ДП региона.

Отметим, что по ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

При этом то же деяние, совершенное с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125575-akmolinka-zayavila-ob-izbienii-byvshim-muzhem-i-ego-novoy-vozlyublennoy/

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