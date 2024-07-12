Бывшего мужа подозревают в похищении казахстанки

Жительница Алматинской области перестала выходить на связь с родными. По их мнению, ее похитил бывший супруг. Правоохранители разбираются в ситуации, передает "Первый канал "Евразия".

В полицию Илийского района Алматинской области обратились родственники пропавшей женщины. По их словам, ее похитил бывший муж.

Как выяснилось, и сама жертва, и ее близкие неоднократно подавали на экс-сожителя заявление в полицию. Они заявляли, что мужчина бросался на бывшую жену с ножом, вилкой, бил и истязал. У женщины четверо детей.

По информации родственников, 10 июля, несмотря на защитное предписание, которое было выписано на шесть месяцев, мужчина подкараулил женщину по дороге на работу и увез силой. Как выяснилось со слов родного брата пропавшей, это не первая его попытка похищения.

"7 июля он ее выкрал ночью. По дороге сестренка выпрыгнула из машины, кричала и звала на помощь. Проезжавшие мимо помогли ей, задержали ее сожителя и, вызвав полицейских, передали его им. Сестренка написала заявление в полицию Алатауского района Алматы", - рассказал брат похищенной женщины.

По данным телеканала, тогда полиция лишь задержала мужчину на пару часов. В итоге, как утверждают родные женщины, через несколько дней он все же осуществил задуманное. Похищенная успела отправить свое местоположение старшей дочери. Если данные верны, то они сейчас находятся в Шымкенте.

В ДП Алматинской области сказали, что проводят проверку.

Ранее жительница Акмолинской области заявила об избиении со стороны бывшего мужа и его сожительницы во время ссоры. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью полицейскими началось досудебное расследование.

А в Алматы суд вынес приговор мужчине, который нанес несколько ударов своей бывшей сожительнице. Его признали виновным в хулиганстве, сопряженном с насилием. При этом потерпевшая заявила, что простила подсудимого, и попросила не лишать его свободы.