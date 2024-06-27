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Назначен новый аким Риддера

Опубликовано:

Думан Рахметкалиев
Думан Рахметкалиев. Фото: gov.kz

Сегодня распоряжением акима ВКО по согласованию с Администрацией президента РК и городским маслихатом Думан Рахметкалиев назначен на должность акима Риддера, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов представил активу города нового руководителя и пожелал успехов в работе.

Думан Рахметкалиев - уроженец села Ахмирово Восточно-Казахстанской области.

Окончил Пражский международный университет по специальности "экономика", Казахстанско-Американский свободный университет по квалификации "магистр права".

Трудовую деятельность начал в 2011 году экономистом в ТОО "Теплоэнергоснаб" в Усть-Каменогорске.

Работал в ТОО "Казатомпром-Демеу" в Астане, инспектором в отряде оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства в Усть-Каменогорске.

Был заместителем председателя правления АО "СПК "Иртыш". С апреля 2020 года возглавлял Управление финансов Восточно-Казахстанской области.

В апреле 2023 года был назначен на должность акима Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Напомним, Даулет Батырбаев покинул пост акима Риддера, проработав на этой должности 8 месяцев. 29 апреля 2024 года появилась официальная информация о его добровольной отставке. По словам самого чиновника, его решение было связано с семейными обстоятельствами.

Исполняющим обязанности акима Риддера был назначен заместитель акима Мурат Байжуменов, курирующий вопросы ЖКХ, строительства и промышленности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2125044-naznachen-novyy-akim-riddera/

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