Назначен новый аким Риддера
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Сегодня распоряжением акима ВКО по согласованию с Администрацией президента РК и городским маслихатом Думан Рахметкалиев назначен на должность акима Риддера, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов представил активу города нового руководителя и пожелал успехов в работе.
Думан Рахметкалиев - уроженец села Ахмирово Восточно-Казахстанской области.
Окончил Пражский международный университет по специальности "экономика", Казахстанско-Американский свободный университет по квалификации "магистр права".
Трудовую деятельность начал в 2011 году экономистом в ТОО "Теплоэнергоснаб" в Усть-Каменогорске.
Работал в ТОО "Казатомпром-Демеу" в Астане, инспектором в отряде оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства в Усть-Каменогорске.
Был заместителем председателя правления АО "СПК "Иртыш". С апреля 2020 года возглавлял Управление финансов Восточно-Казахстанской области.
В апреле 2023 года был назначен на должность акима Уланского района Восточно-Казахстанской области.
Напомним, Даулет Батырбаев покинул пост акима Риддера, проработав на этой должности 8 месяцев. 29 апреля 2024 года появилась официальная информация о его добровольной отставке. По словам самого чиновника, его решение было связано с семейными обстоятельствами.
Исполняющим обязанности акима Риддера был назначен заместитель акима Мурат Байжуменов, курирующий вопросы ЖКХ, строительства и промышленности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2125044-naznachen-novyy-akim-riddera/