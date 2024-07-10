Как сообщает информационный медиапортал ведомства, трое подозреваемых из Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей ранее уже были судимы за совершение имущественных преступлений. "Злоумышленники тщательно готовились к каждому преступлению, действовали, невзирая на камеры видеонаблюдения и другие технические средства охраны. В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к грабежу в Астане и трем кражам из офисов в Таразе", - отметили в МВД. Общий причиненный ущерб составляет свыше 13 млн тенге. Подозреваемые арестованы, расследование продолжается. Ранее в Западно-Казахстанской области кража сейфа из офисного помещения попала в объектив камеры видеонаблюдения. В самом железном сейфе находилось около одного миллиона тенге. Полиция быстро задержала подозреваемого в преступлении. Также в Акмолинской области на видео попали неизвестные, среди ночи вынесшие сейф из офиса фирмы. Правда, в нем лежало лишь 500 тыс. тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили троих подозреваемых.