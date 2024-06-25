"Надеялись на миллионы": люди в масках вынесли сейф и попали на видео в Акмолинской области

В Акмолинской области на видео попали неизвестные, среди ночи вынесшие сейф из офиса фирмы. Правда, в нем лежало лишь 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, преступление произошло ночью 19 июня.

"Взломав двери кабинета бухгалтера предприятия, трое неизвестных лиц в масках похитили из помещения металлический сейф", - пояснили в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены трое подозреваемых, причастность которых проверяется.

"Грабители понадеялись, что в сейфе находится наличность в несколько миллионов тенге, однако, по показаниям предпринимателя, в эти дни сделки совершались в безналичном расчете, а в сейфе находилось 500 тыс. тенге", - отметили в ведомстве.

Руководитель предприятия в своем письме поблагодарил полицейских и руководство ДП Акмолинской области за работу по расследованию похищения сейфа.

Он отметил безупречное исполнение должностных обязанностей участковым инспектором Бахтияром Балиевым, криминалистом Жигером Госманом, старшим оперуполномоченным Байкеном Джумагуловым, дознавателем Асель Кудериновой, заместителем начальника полиции района Биржан сал Дауреном Темирбулатовым.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции кражу удалось раскрыть за один день и задержать преступников", - написал в благодарственном письме предприниматель.

Также мужчина поздравил полицейских с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, счастья и процветания.

Ранее находившегося в розыске 42-летнего подозреваемого задержали в области Жетісу. Мужчину обвиняют в разбойном нападении с огнестрельным оружием на фармацевтическую компанию и присвоении 62 млн тенге этой фирмы весной 2019 года.

А в одном из офисов Усть-Каменогорска взломали сейф и похитили 94 млн тенге. По информации полиции, с деньгами преступники добежали до реки и на надувной лодке сплавились до другого района города. Стражи порядка задержали подозреваемых в краже.