Задержание произошло в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора" сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента области. Как отмечают, в полиции, подозреваемый был пойман с поличным при продаже электронных сигарет несовершеннолетнему. У мужчины дома изъяли более ста одноразовых сигарет, а также 137 приспособлений для курения и жидкостей к ним. Как сообщает информационный медиапортал МВД, по данному факту полицией Уральска возбуждено уголовное дело. Напомним, с 20 июня текущего года в Казахстане запрещен и криминализирован оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Согласно ст. 301-1 УК РК, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток. Как мы писали ранее, первое досудебное расследование по факту реализации "одноразок" после введения запрета было начато в Усть-Каменогорске. Также позже в Кокшетау полицейские выявили незаконную продажу электронных сигарет в одном из магазинов города. Кроме того, вейпы на 1,4 млн тенге изъяли в Павлодарской области.