"Забыли про закон": магазин опечатали в Кокшетау из-за продажи электронных сигарет
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В Кокшетау полицейские установили незаконную продажу электронных сигарет в одном из магазинов и на время следствия закрыли торговую точку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что в одном из местных магазинов на улице Абая осуществляют продажу запрещенных курительных изделий.
В тот же день участковым инспектором был проверен магазин по данному адресу. Информация подтвердилась.
"По словам продавщицы, они забыли, что закон вступил в силу 20 июня, и в связи с этим продолжили реализацию запрещенных веществ", - рассказали в ДП региона.
По факту полицейские возбудили уголовное дело. Назначены экспертизы.
"Магазин опечатан и закрыт на время следствия", - отметили в ДП Акмолинской области.
Добавим, что по ст.301-1 УК РК продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
Напомним, с 20 июня этого года в Казахстане официально начал действовать запрет на продажу и рекламу некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. За эти действия теперь предусмотрена уголовная ответственность. По поводу нововведения Министерство внутренних дел РК дало развернутый комментарий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124147-zabyli-pro-zakon-magazin-opechatali-v-kokshetau-iz-za-prodazhi-elektronnyh-sigaret/