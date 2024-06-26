"Забыли про закон": магазин опечатали в Кокшетау из-за продажи электронных сигарет

В Кокшетау полицейские установили незаконную продажу электронных сигарет в одном из магазинов и на время следствия закрыли торговую точку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что в одном из местных магазинов на улице Абая осуществляют продажу запрещенных курительных изделий.

В тот же день участковым инспектором был проверен магазин по данному адресу. Информация подтвердилась.

"По словам продавщицы, они забыли, что закон вступил в силу 20 июня, и в связи с этим продолжили реализацию запрещенных веществ", - рассказали в ДП региона.

В магазине. Фото: ДП Акмолинской области

По факту полицейские возбудили уголовное дело. Назначены экспертизы.

"Магазин опечатан и закрыт на время следствия", - отметили в ДП Акмолинской области.

Добавим, что по ст.301-1 УК РК продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Напомним, с 20 июня этого года в Казахстане официально начал действовать запрет на продажу и рекламу некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. За эти действия теперь предусмотрена уголовная ответственность. По поводу нововведения Министерство внутренних дел РК дало развернутый комментарий.