"Слово не сдержал": карагандинец решил отремонтировать авто и пожалел об этом
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Житель Караганды доверил свой автомобиль для ремонта незнакомому мужчине и вскоре был вынужден обратиться в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Октябрьского отдела полиции УП Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 30-летнего мужчину.
"Злоумышленник, выдав себя за автомеханика, убедил 40-летнего потерпевшего отдать ему легковой автомобиль для ремонта. Но "мастер" слово не сдержал - через несколько дней он перестал выходить на связь, фактически присвоив чужое авто", - пояснили в МВД.
Сумма ущерба составила 5 млн тенге.
"Потерпевший обратился в полицию за помощью. При этом он не мог сообщить даже имени и фамилии афериста. Но полицейские смогли установить его местонахождение. Также устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее в Астане автомастера заподозрили в угоне автомобиля клиента в пьяном виде и совершении ДТП. Мужчину задержали и заключили под стражу. По данным следствия, он уже был лишен права управления транспортным средством и привлекался к ответственности за езду в пьяном виде.
В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Suzuki, оставленного для ремонта на СТО. Им оказался 29-летний ремонтник, который к тому же находился в нетрезвом состоянии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125650-slovo-ne-sderzhal-karagandinec-reshil-otremontirovat-avto-i-pozhalel-ob-etom/