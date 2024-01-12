Житель ВКО не подозревал, чем обернется ремонт его авто на СТО (видео)

В ВКО полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля, оставленного для ремонта на СТО. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Усть-Каменогорска обратился житель города, который рассказал об угоне его автомобиля марки Suzuki, оставленного для ремонта на СТО.

"Как выяснилось, подозреваемый не успел далеко отъехать. Его запечатлели камеры видеонаблюдения, благодаря которым он и был остановлен сотрудниками полиции. Подозреваемым оказался 29-летний ремонтник, который к тому же находился в нетрезвом состоянии", - рассказали в МВД.

В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По факту угона автомобиля начато досудебное расследование по ч.1 ст.200 УК РК. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на водителя составлен административный протокол по ст.608 КоАП РК.

Отметим, что по ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Также ранее стало известно, что в Атбасаре Акмолинской области полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в угоне мусоровоза в состоянии алкогольного опьянения. По словам подозреваемого, он хотел навестить свою подругу.