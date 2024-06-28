Жителя Шахтинска из-за долга свыше 5 млн тенге отправили под арест

Жителя Карагандинской области подвергли административному аресту за долг более 5 млн тенге по алиментам. При этом должник имеет постоянный доход, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, на основании постановления прокурора Шахтинска суд привлек жителя города к административному аресту за неуплату алиментов.

"Отец несовершеннолетнего ребенка, имея постоянный доход, длительное время уклоняется от выплаты алиментов. На данный момент его задолженность составляет более 5 млн тенге", - отметили в ведомстве.

При этом судебным исполнителем были приняты все необходимые меры по уведомлению должника, аресту счетов и имущества, а также разъяснению ответственности за неисполнение своих обязательств.

"Судебный акт исполнен, должник отбывает назначенный срок ареста. Работа по привлечению должников к ответственности продолжается", - подчеркнули в прокуратуре Карагандинской области.

Ранее стало известно, что житель Осакаровского района Карагандинской области четыре года уклонялся от уплаты алиментов, в результате его долг превысил 4 млн тенге. В итоге должника осудили к ограничению свободы с привлечением к принудительному труду.

А жителя области Жетісу арестовали на пять суток за то, что он два года не платил алименты четверым детям. Сумма долга превысила 7 млн тенге. По информации прокуратуры, должник неофициально трудоустроен и имеет постоянный доход.