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Подозреваемого в покушении на убийство экстрадировали из Кореи в Астану

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Задержанного ведут в аэропорту
Задержанный. Кадр из видео: Генпрокуратура РК

Генеральная прокуратура экстрадировала подозреваемого в покушении на убийство из Республики Корея в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Республике Корея для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый за совершение покушения на убийство", - заявили в надзорном органе.

По информации Генпрокуратуры, подозреваемый в марте 2022 года в Сауранском районе Туркестанской области вступил в словесный конфликт с односельчанином, который перерос в драку. В ходе потасовки он нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в область грудной клетки.

Отмечается, что потерпевшего удалось спасти в связи со своевременно оказанной медицинской помощью.

После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории Южной Кореи, где в июне текущего года и был задержан.  

В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. 

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Напомним, недавно предполагаемую участницу организованной группы экстрадировали из Молдовы в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи, с чем была объявлена в международный розыск.

Ранее из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере. В прокуратуре заявили, что в октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки Rolls-Royce из США, после чего скрылся.

А в конце мая подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из Украины - мужчина находился в международном розыске. По информации надзорного ведомства, фигурант в период с 2017 по 2019 год, под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125164-podozrevaemogo-v-pokushenii-na-ubiystvo-ekstrdirovali-iz-korei-v-astanu/

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