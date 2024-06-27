Перестрелка произошла в Алматинской области: один человек убит

В Сети появилась информация, что в Қонаеве произошла перестрелка, в результате которой был убит один человек и есть пострадавшие. Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

"Некоторые источники сообщают, что в городе Қонаеве Алматинской области произошла грандиозная перестрелка, в результате которой скончался молодой человек 2003 года рождения. Остальные пострадавшие в больнице, а подозреваемые 1995 и 1997 годов рождения разыскиваются", - говорится в Сети.

Сообщение прокомментировали в ДП Алматинской области.

"По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание подозреваемых в совершении преступления.

Расследование продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в начале апреля на одной из улиц Шымкента произошла драка, закончившаяся стрельбой. В ДП города сообщили, что во дворе дома по улице Шевченко между ранее знакомыми лицами завязалась потасовка с применением травматического оружия. Все участники конфликта были задержаны. Потерпевший от госпитализации отказался. По факту начали досудебное расследование.

В том же месяце в социальных сетях распространилось видео, на котором была запечатлена стрельба в темное время суток на автостоянке в Темиртау. В ДП Карагандинской области проинформировали, что в центральную больницу с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Всех участников инцидента установили.