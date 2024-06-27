Павлодарка несколько дней получала записки и после экспертизы узнала, кто их написал

Жительница Павлодара на протяжении нескольких дней получала записки с угрозами и оскорблениями и обратилась к участковому, чтобы разобраться в ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жительница Павлодара написала благодарность участковому инспектору Южного отдела полиции Мерлану Смагулову и рассказала о том, что с ней произошло.

"Соседка на протяжении 3-4 дней подбрасывала записки, в которых были оскорбления и угрозы насильственного характера в мой адрес. Я обратилась к участковому Мерлану Смагулову. Полицейский установил ее личность и возбудил в отношении нее административное производство. Была проведена почерковедческая экспертиза, которая доказала ее причастность", - поделилась павлодарка.

Состоялся суд и в силу собранных материалов соседку женщины привлекли к ответственности.

"Хотелось бы выразить благодарность участковому Мерлану Смагулову за профессионализм и оперативность. Очень ответственно подошел к административному делу, им были назначены и проведены все необходимые экспертизы, что привело к положительным итогам судебного заседания. Мерлан Шалкарович действительно отнесся к моему вопросу с пониманием, с участием, выполнил свою работу в полном объеме и добросовестно", - поблагодарила женщина.

"Наш главный приоритет - помогать жителям региона, предпринимая для этого все необходимые меры", - отметил Мерлан Смагулов.

Ранее жительница Байконура поссорилась с соседкой и в гневе подожгла ее дверь. В суде она признала свою вину и заявила, что сожалеет о содеянном и согласна возместить причиненный ущерб. За это правонарушение женщине назначили штраф около 52 тыс. тенге.

А житель Акмолинской области три года ждал, пока сосед сверху возместит ущерб от затопления его квартиры, не желая портить с ним отношения. Однако деньги он смог взыскать только через суд. Стоимость восстановительного ремонта составила более 1 млн тенге.