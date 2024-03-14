Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Жительница Байконура в гневе подожгла дверь соседки

Опубликовано:

Соседки ссорятся
Женщины ругаются. Иллюстративное фото: JackF / Getty Images

Жительница Байконура поссорилась с соседкой и в гневе подожгла ее дверь. За это правонарушение женщина заплатит штраф около 52 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.147-1 КоАП РК рассматривалось в Байконурском городском суде.

"Правонарушитель умышленно подожгла деревянную входную дверь соседки, то есть совершила действия по умышленному уничтожению или порче чужого имущества, не имеющего признаков уголовного наказания", - установил суд.

В судебном разбирательстве жительница Байконура признала свою вину.

"Она показала, что у нее произошел конфликт с соседкой, и в гневе она подожгла входную деревянную дверь, сожалеет о содеянном и согласна возместить причиненный ущерб", - отметили в суде.

Здесь добавили, что на воспитании у женщины находится несовершеннолетняя дочь.

Постановлением суда она была признана виновной. С учетом семейного и имущественного положения правонарушительницы административный штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) был уменьшен на 30 процентов и составил 51 688 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

Напомним, ранее стало известно, что неожиданное продолжение получило дело в отношении директора дворца школьников за оскорбление соседа и плевок в него. Судебная коллегия по уголовным делам оправдала руководителя учреждения в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения. 

Ранее актюбинец обвинил соседку в плевке и потребовал привлечь к уголовной ответственности за оскорбление. Видео их встречи запечатлел видеорегистратор. Суд первой инстанции признал женщину виновной и назначил штраф в 69 тыс. тенге. Также ее обязали возместить потерпевшему моральный вред.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068326-zhitelnitsa-baykonura-v-gneve-podozhgla-dver-sosedki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.