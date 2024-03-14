Жительница Байконура в гневе подожгла дверь соседки

Жительница Байконура поссорилась с соседкой и в гневе подожгла ее дверь. За это правонарушение женщина заплатит штраф около 52 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.147-1 КоАП РК рассматривалось в Байконурском городском суде.

"Правонарушитель умышленно подожгла деревянную входную дверь соседки, то есть совершила действия по умышленному уничтожению или порче чужого имущества, не имеющего признаков уголовного наказания", - установил суд.

В судебном разбирательстве жительница Байконура признала свою вину.

"Она показала, что у нее произошел конфликт с соседкой, и в гневе она подожгла входную деревянную дверь, сожалеет о содеянном и согласна возместить причиненный ущерб", - отметили в суде.

Здесь добавили, что на воспитании у женщины находится несовершеннолетняя дочь.

Постановлением суда она была признана виновной. С учетом семейного и имущественного положения правонарушительницы административный штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) был уменьшен на 30 процентов и составил 51 688 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Напомним, ранее стало известно, что неожиданное продолжение получило дело в отношении директора дворца школьников за оскорбление соседа и плевок в него. Судебная коллегия по уголовным делам оправдала руководителя учреждения в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения.

Ранее актюбинец обвинил соседку в плевке и потребовал привлечь к уголовной ответственности за оскорбление. Видео их встречи запечатлел видеорегистратор. Суд первой инстанции признал женщину виновной и назначил штраф в 69 тыс. тенге. Также ее обязали возместить потерпевшему моральный вред.