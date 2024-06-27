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Музей авиатехники, который не успели презентовать, разгромили вандалы в Актобе (видео)

Опубликовано:

Гражданский самолет
Разгром музея авиатехники в Актобе. Кадр из видео: astanatv.kz

Вандалы разгромили музей авиационной техники под открытым небом в Актобе, который даже не успели официально открыть, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, в Актобе вандалы атаковали музей авиатехники под открытым небом, который даже не успели презентовать и открыть для массового посещения.

Отмечается, что парк-музей должен был открыться в Актобе еще в прошлом году. На территории летного института были выставлены вертолет, истребители и гражданские самолеты прошлого века, которые привели в порядок и покрасили.

Но пока местный акимат ведет судебные тяжбы с недобросовестным подрядчиком, музей под открытым небом буквально разбирают на запчасти.

На бортах выставленных самолетов появились рисунки, а иллюминаторы — повыбивали. Тех, кто занимается порчей техники - остановить некому, потому как в парке под открытым небом нет ни охраны, ни видеонаблюдения.

"Нельзя же портить имущество, во-первых. Во-вторых, молодежь должна ценить. Это называется вандализм, к вандализму, конечно, отношение отрицательное", "Я видел сам, что в прошлом городу был ремонт, реставрировали, красили они, были затрачены определенные деньги. Поэтому это надо теперь сохранить на долгие года. Нужно проводить воспитательные работы и не только по поводу того, что они вытворяют, ломают, уничтожают. Но и вообще, воспитывать молодежь в плане того, что надо уважать чужой труд", - отмечают неравнодушные горожане.

Ранее территория парка, как сообщает телеканал, относилась к военному институту сил воздушной обороны. 2 года назад парк перешел на баланс акимата.

Городские власти намеревались облагородить территорию и сделать музей под открытым небом, а работы должны были закончить еще в конце прошлого года. Но подрядчик не справился с обязательствами.

"Подрядчик не завершил установленные по договору работы. А именно, в парке нет освещения, не проложены до конца пешеходные дорожки, не на должном уровне проведено озеленение территории. Сейчас мы выдали компании досудебное предписание в связи невыполнением работ. В ближайшее время будем подавать в суд", - отмечает специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Актобе.

Что касается разбитых и разрисованных самолетов, то теперь сотрудники отдела ЖКХ и летного института вместе приводят их в порядок.

Ранее сообщалось, что очередного вандала наказали за разбитое лобовое стекло чужой машины в Астане. Нарушителем оказался 71-летний мужчина.

Также в столице 49-летний мужчина выбросил из окна своей квартиры, расположенной по улице Тайбурыл, разбитую посуду. Бросая посуду, он разбил переднее окно машины, припаркованной во дворе, и умышленно повредил чужое имущество, отметили в ведомстве. Мужчину опознали и привлекли к ответственности.

Житель Павлодара повредил авто своего работодателя из-за обиды на размер зарплаты.

В ноябре прошлого года полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

В конце мая стало известно, что мажилисмены разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм. По новому закону за вандализм грозит до 600 часов общественных работ.

Стоит также отметить, что в январе прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающихся усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124744-muzey-aviatehniki-kotoryy-ne-uspeli-prezentovat-razgromili-vandaly-v-aktobe-video/

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