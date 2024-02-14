Житель ВКО из ревности поджег автомобиль бывшей

На почве ревности казахстанец совершил поджог автомобиля бывшей сожительницы. За это его наказали ограничением свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 202 УК РК (умышленное повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога) рассматривалось судом №2 Усть-Каменогорска. Отмечается, что совершенное подсудимым преступление относится к категории тяжких.

"В 2023 году мужчина на почве ревности к бывшей сожительнице совершил поджог ее транспортного средства. Увидев, что его действия стали очевидны потерпевшей, скрылся с места преступления", - сообщили в суде.

В результате преступления женщине был причинен материальный ущерб на сумму 1 804 669 тенге.

"Вина мужчины, помимо его признательных показаний, подтверждена показаниями потерпевшей, свидетеля, заключениями экспертов, вещественными доказательствами", - отметили в суде.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба и нахождение на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три с половиной года.

Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что по п. 1 ч. 2 ст. 202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от 3000 МРП (11 076 000 тенге) до 7000 МРП (25 844 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что ревность обернулась для 39-летнего актюбинца первой судимостью. Мужчина был в гостях у своей возлюбленной, а когда девушке позвонил знакомый, он сообщил о бомбе в ее доме. В суде свою вину мужчина признал, его положение усугубило то, что преступление было совершено в нетрезвом состоянии. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.