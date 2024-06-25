Непростые отношения привели к мести в Карагандинской области

Жителя Карагандинской области подозревают в поджоге оставленного без присмотра автомобиля его оппонента. Сумма ущерба составила 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники отдела полиции Шетского района в одном из поселков по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества задержали 38-летнего мужчину.

"Выяснилось, что у подозреваемого сложились непростые отношения с 53-летним местным жителем. Воспользовавшись тем, что последний оставил свой автомобиль на некоторое время без присмотра, злоумышленник поджег транспортное средство", - пояснили в МВД.

В машине полностью сгорели панель и сиденья. Сумму ущерба потерпевший оценил в 2 млн тенге.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от 3000 МРП (11 076 000 тенге) до 7000 МРП (25 844 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что житель Восточно-Казахстанской области на почве ревности совершил поджог автомобиля бывшей сожительницы. За это его наказали ограничением свободы на три с половиной года.