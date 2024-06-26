"Попросил примерить и скрылся": очки за 2 тыс. долларов отобрали у аргентинца в Астане (видео)

К полицейским Астаны обратился 77-летний турист из Аргентины, который сообщил, что неизвестный на улице обманом отобрал его дорогостоящие очки и скрылся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

По данным ведомства, в Астане мошенник обманом забрал у 77-летнего аргентинца позолоченные очки Ray-Ban, стоимостью 2 тысячи долларов.

Сообщается, что пожилая супружеская пара из Аргентины путешествовала по городам Азии, а затем приехала в столицу Казахстана.

"Установлено, что в момент прогулки к ним подошли мужчины и предложили сфотографироваться. Получив отказ, один из них попросил у иностранца примерить очки и, воспользовавшись их беспомощностью в силу возраста и незнания языка, скрылся", – сообщили полицейские.

В итоге полицейские установили двоих 28-летних подозреваемых в Павлодарской области. Как выяснилось, гастролеры, в тот же день совершили кражу еще трех сотовых телефонов у жителей столицы.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

При этом иностранец выразил благодарность полицейским Астаны за профессионализм, оперативность и оказанную помощь.

Напомним, в мае в Павлодарской области сотрудники полиции помогли гражданину Белоруссии. Он поблагодарил их на видео, которое было опубликовано в TikTok.

Также ранее мы рассказывали о гражданине Индии, который записал видеообращение к казахстанским полицейским. Он рассказал, как стражи порядка в Атырау за 6 часов нашли его утерянный паспорт.

А в прошлом году сообщалось, что в полицейский участок в Астане обратился посол Хорватии в РК Рефик Шабанович. Тогда он потерял кошелек, в котором находились денежные средства в иностранной валюте.