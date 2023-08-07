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30 лет независимости Казахстана

Посол Хорватии в Казахстане обратился в полицию Астаны (видео)

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Рефик Шабанович
Рефик Шабанович. Фото: polisia.kz

Посол Хорватии в Казахстане Рефик Шабанович потерял кошелек на парковке в Астане. Полицейские помогли дипломату вернуть пропавшие средства, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что 6 августа в полицейский участок обратился посол Хорватии в РК Рефик Шабанович. Он сообщил, что потерял кошелек, в котором находились денежные средства в иностранной валюте.

Выехавшим по адресу полицейским – дипломат живет в одной из многоэтажек столицы – мужчина рассказал, что ночью, припарковав авто в паркинге. Он вышел из машины с двумя сумками, а кошелек держал подмышкой.

"Иностранец, нагруженный вещами, не сразу заметил, что выронил кошелек. Обнаружил он это только утром и, спустившись в паркинг, сам попытался найти утерянную вещь. Он нашел кошелек, однако денег в нем не оказалось", – рассказали стражи порядка.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские выяснили, что утерянные вещи дипломата нашел его 52-летний сосед. Вытащив деньги из кошелька, он отправился к себе домой. Увидев стражей порядка на пороге своей квартиры, мужчина сразу выдал найденное. Он пояснил, что нашел деньги ночью и собирался сдать их в полицию утром, однако не успел этого сделать.

"Полицейские проделали очень хорошую работу. Эти деньги я откладывал на свой отпуск, в который улетаю сегодня вечером. Спасибо большое за вашу работу", – сказал Рефик Шабанович.

Отмечается, что согласно статье 245 Гражданского кодекса РК "Находка", найдя забытую кем-то вещь, гражданин обязан сделать все возможное, чтобы вернуть ее хозяину. В противном случае хозяин вещи может обвинить его в краже.

По данным с официального сайта посольства, Рефик Шабанович является чрезвычайным и полномочным послом Хорватии в Казахстане.

Дипломатические отношения между Республикой Хорватия и Республикой Казахстан были установлены 20 октября 1992 года.

Посольство Республики Казахстан в Республике Хорватия было открыто 3 сентября 2009 года и возглавлялось временным поверенным в делах до 2014 года, когда Казахстан повысил уровень дипломатической миссии, назначив посла.

"У нас очень хорошие и дружественные двусторонние отношения с возможностью дальнейшего развития, особенно в области экономики. Казахстан поддерживает открытую внешнюю политику конструктивных и продуктивных отношений со всеми странами, особенно с Китаем, Россией и США, а также с ведущими странами Ближнего Востока и странами Европейского Союза. Отношения между Хорватией и Казахстаном характеризуются регулярными встречами на высоком уровне и взаимной поддержкой в международных организациях", – говорится на сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031573-posol-horvatii-v-kazahstane-obratilsya-v-politsiyu-astany-video/

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