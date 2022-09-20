Гражданин Индии записал видеообращение к казахстанским полицейским

Сингх Гурвиндер. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Гражданин Индии Сингх Гурвиндер поблагодарил полицейских Атырау, которые за 6 часов нашли его утерянный паспорт. Свое обращение иностранец записал на видео, которое размещено в официальном Telegram-канале МВД РК.

По словам Сингха Гурвиндера, они прилетели через Баку в Актау, а затем прибыли в Атырау. После чего отправились в один из торговых домов, откуда уехали на такси.

"Придя домой, понял, что потерял паспорт. Я пришел в полицию и подал заявление. Правоохранители нашли мой паспорт за шесть часов с помощью видеокамер. Я очень рад и счастлив. Хочу поблагодарить полицию Казахстана за профессионализм. Не могу ничего сказать, кроме слов благодарности", - обратился к стражам порядка гражданин Индии.

Напомним, ранее 64-летний мужчина поблагодарил жамбылских полицейских за возвращение пропавшего скота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988648-grazhdanin-indii-zapisal-videoobraschenie-k-kazahstanskim-politseyskim/