Водитель на Porsche объехал пробку по тротуару в Астане (видео)

В Сети появилось видео из Астаны, на котором водитель за рулем Porsche проехался по тротуару. Его привлекли к ответственности сразу за два нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Видео было опубликовано в Instagram-паблике astana_brothers.

На записи, сделанном от первого лица, видно, как водитель объезжает вереницу машин прямо по тротуару. При этом в кадр попадает и руль авто с логотипом Porsche.

В пресс-службе ДП Астаны сообщили, что личность нарушителя уже установлена.

"Водитель автомобиля марки Porsche привлечен к ответственности за езду по тротуару и использование сотового телефона за рулем", – рассказали стражи порядка.

Добавим, согласно статьи 596 КоАП РК, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

При этом, как указано в статье 591 КоАП РК, пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).