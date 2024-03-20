Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Водитель на Porsche объехал пробку по тротуару в Астане (видео)

Опубликовано:

Водитель едет по тротуару
Водитель едет по тротуару. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers

В Сети появилось видео из Астаны, на котором водитель за рулем Porsche проехался по тротуару. Его привлекли к ответственности сразу за два нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Видео было опубликовано в Instagram-паблике astana_brothers.

На записи, сделанном от первого лица, видно, как водитель объезжает вереницу машин прямо по тротуару. При этом в кадр попадает и руль авто с логотипом Porsche.

В пресс-службе ДП Астаны сообщили, что личность нарушителя уже установлена.

"Водитель автомобиля марки Porsche привлечен к ответственности за езду по тротуару и использование сотового телефона за рулем", – рассказали стражи порядка.

Добавим, согласно статьи 596 КоАП РК, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

При этом, как указано в статье 591 КоАП РК, пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071689-voditel-na-porsche-obehal-probku-po-trotuaru-v-astane-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.